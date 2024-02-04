Cenk bir adım önde

Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında görev alamayan Mert Günok, Trabzonspor karşısında kaleyi yeniden devralacak. Savunma dörtlüsünün Svensson, Necip, Colley ve Bakhtiyor olması beklenirken önlerinde ise Amartey'in forma giyeceği kaydedildi. Merkezde ise Amir, Salih ve Chamberlain'in yokluğunda Gedson ve Demir Ege forma giyecek. Semih Kılıçsoy'un 11'e dönüşü beklenirken Rashica kesin olarak forma bulacak isimler arasında. Portekizli hocanın, en önde Muleka ile Cenk Tosun arasında henüz net karar vermese de milli golcüyü bir adım önde tuttuğu öğrenildi.transferde orta sahadaki hedeflerinden William Carvalho'dan kötü haber geldi. Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Portekizli futbolcunun ayrılmayacağını söyleyip,Hiçbir oyuncumuzun ayrılacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.