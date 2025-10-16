Cerny ilk 5’te

deneyimli kanat oyuncusu Cerny, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dikkat çeken bir istatistikte öne çıkan oyuncular arasında yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu,İlk sırayı Norveç'ten Martin Odegaard 25 şans yaratma ile alırken onu 23 fırsat oluşturan Gallerli Sorba Thomas ve İtalyan orta saha Sandro Tonali takip etti.