Cerny ilk 5’te

Beşiktaş'ın
deneyimli kanat oyuncusu Cerny, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dikkat çeken bir istatistikte öne çıkan oyuncular arasında yer aldı. 28 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası için bilet arayan Avrupa takımlarının oyuncuları arasında elemelerde en çok şans yaratan 4. futbolcu oldu.
İlk sırayı Norveç'ten Martin Odegaard 25 şans yaratma ile alırken onu 23 fırsat oluşturan Gallerli Sorba Thomas ve İtalyan orta saha Sandro Tonali takip etti. Cerny ise ülkesi Çekya adına 21 şans yaratırken, sırasını aynı sayıyla kendisini takip eden Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne ile paylaştı