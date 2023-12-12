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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Çetenin başı Aboubakar!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Çetenin başı Aboubakar!

Yönetim ile teknik heyetin her kararına muhalefet eden ve Fransızca konuşan grubun şefi olarak görülen Kamerunlu golcü ile ipler koptu. Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana’nın da isteksiz tavırları ve bitmek bilmez sakatlıkları nedeniyle biletleri kesildi

Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan Beşiktaş'ta son oynanan Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesi taşları yerinden oynattı. Yeni yönetim, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı. Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın toplantısından radikal karar çıktı. Bu 5 ismin kadro dışı kalmasının sebepleri ise aynı değil. İşte isim isim gündemi sarsan kararın arkasındaki gerekçeler:

JEAN ONANA SÜREKLİ ŞİKÂYET EDİP SERZENİŞLERDE BULUNUYOR
ABOUBAKAR: Fransızca konuşan oyuncu grubunun şefi olarak görülürken, son dönem isteksiz olduğu ve bazı oyuncuların da onun sözünden çıkmayıp bazı kararlara muhalefet ettikleri belirtildi.
ROSIER: Takımın en sorunlu ismi. Deneyimli sağ bek, Aboubakar'ın hastalanıp maçlarda yer alamadığı dönemde kendisi de aynı şikâyeti yaşadığını belirtip Gaziantep FK maçına çıkmamıştı. O dönemki teknik ekip ise Rosier'in iyi olduğunu vurguladı.
ONANA: Aboubakar'ın milli takımdan arkadaşı olan Kamerunlu ön libero, performansı yüzünden oynatılmıyordu. Bu konuda Aboubakar'a serzenişlerde bulunduğu söylenen oyuncu, idmanlarda da isteksizdi.




HERKESE GÖZDAĞI: ARKASI GELİR!
BAILLY: Takım arkadaşlarıyla iletişim sorunu var. Ayrıca sürekli ağrıları olduğunu ve bazı maçlarda ruh haline göre sakatlık bahaneleri sunduğu belirtildi.
GHEZZAL: Tartışmalı konularda fazla adı geçmese de sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kronik sakatlığı nedeniyle artık verim alınamadığı için kadro dışı bırakıldı. Bu 5 oyuncuyla birlikte takımın geri kalanına da gözdağı verildi. Şayet Lugano ve Çaykur Rizespor maçlarında düzelme emareleri görülmezse yeni kararlar alınabilir.

ABOUBAKAR
22 maç 1674 dakika 11 gol-3 asist Maaş: 3.1 milyon Euro Sözleşme: 2025+1 (opsiyonlu)

GHEZZAL
12 maç 548 dakika 1 gol- 3 asist Bonservis: 3 milyon Euro Maaş: 2.5 milyon Euro Sözleşme: 2024 + 1 (opsiyonlu)

NANA
10 maç 188 dakika 1 asist Bonservis: 4 milyon Euro Maaş: 1.4 milyon Euro Sözleşme: 2027

BAILLY
8 maç 537 dakika Maaş: 2.5 milyon Euro Sözleşme: 2024+2 (opsiyonlu)




'KADRO DIŞI YOK' DEMİŞTİ!
DERBİ sonrası, "Kadro dışı düşünmüyoruz. Ama bazı arkadaşlardan da maalesef memnun değiliz" diyen Rıza Çalımbay'ın, yönetimle yaptığı görüşme sonrası 5 ismin takımdan uzaklaştırılmasına onay verdiği ifade edildi.

BAŞKAN HASAN ARAT'TAN İLK AÇIKLAMA!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız haber ajansı AFP'ye kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu. 5 futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Arat, şu ifadeleri kullandı: "İyi fırsatlar çıkarsa, bu oyunculardan ocak ayından çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz daha iyi bir takım kurmak. Kış transfer pazarında takımımızdaki boşlukları dolduracağız."

ELDE KALANLARLA YOLA DEVAM
ÜST üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntıdaki Beşiktaş'ta bir de 5 oyuncunun ani kararla kadro dışı bırakılması, futbolcu sayısını iyice azalttı. Siyah-beyazlı ekipte şu anda hazır olan oyuncuların listesi şöyle:
KALECİLER: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin
SAVUNMACILAR: Daniel Amartey, Omar Colley, Necip Uysal, Onur Bulut, Tayfur Bingöl.
ORTA SAHALAR: Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alexander-Oxlade Chamberlain, Gökhan İnler, Demir Ege Tıknaz.
HÜCUMCULAR: Ante Rebic, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut, Emirhan Delibaş.
SAKATLIKLARI OLAN İSİMLER: Gedson Fernandes, Umut Meraş, Milot Rashica, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç.

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Çetenin başı Aboubakar!
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