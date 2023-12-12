Çetenin başı Aboubakar!

Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan Beşiktaş'ta son oynanan Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesi taşları yerinden oynattı.Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'nın toplantısından radikal karar çıktı. Bu 5 ismin kadro dışı kalmasının sebepleri ise aynı değil.Fransızca konuşan oyuncu grubunun şefi olarak görülürken, son dönem isteksiz olduğu ve bazı oyuncuların da onun sözünden çıkmayıp bazı kararlara muhalefet ettikleri belirtildi.Deneyimli sağ bek, Aboubakar'ın hastalanıp maçlarda yer alamadığı dönemde kendisi de aynı şikâyeti yaşadığını belirtip Gaziantep FK maçına çıkmamıştı.Aboubakar'ın milli takımdan arkadaşı olan Kamerunlu ön libero, performansı yüzünden oynatılmıyordu. Bu konuda Aboubakar'a serzenişlerde bulunduğu söylenen oyuncu, idmanlarda da isteksizdi.Takım arkadaşlarıyla iletişim sorunu var. Ayrıca sürekli ağrıları olduğunu ve bazı maçlarda ruh haline göre sakatlık bahaneleri sunduğu belirtildi.Tartışmalı konularda fazla adı geçmese de sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve kronik sakatlığı nedeniyle artık verim alınamadığı için kadro dışı bırakıldı.maçdakikagol-asist Maaş:Sözleşme:(opsiyonlu)maçdakikagol-asist Bonservis:Maaş:Sözleşme:maçdakikaasist Bonservis:Maaş:Sözleşme:maçdakika Maaş:Sözleşme:DERBİ sonrası,diyen RızaÇalımbay'ın, yönetimle yaptığıgörüşme sonrası 5 ismintakımdan uzaklaştırılmasınaonay verdiği ifade edildi.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız haber ajansı AFP'ye kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu. 5 futbolcuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Arat, şu ifadeleri kullandı: "İyi fırsatlar çıkarsa, bu oyunculardan ocak ayından çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz daha iyi bir takım kurmak.ÜST üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntıdaki Beşiktaş'ta bir de 5 oyuncunun ani kararla kadro dışı bırakılması, futbolcu sayısını iyice azalttı. Siyah-beyazlı ekipte şu anda hazır olan oyuncuların listesi şöyle:KALECİLER: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ BaytekinSAVUNMACILAR: Daniel Amartey, Omar Colley, Necip Uysal, Onur Bulut, Tayfur Bingöl.ORTA SAHALAR: Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alexander-Oxlade Chamberlain, Gökhan İnler, Demir Ege Tıknaz.HÜCUMCULAR: Ante Rebic, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut, Emirhan Delibaş.SAKATLIKLARI OLAN İSİMLER: Gedson Fernandes, Umut Meraş, Milot Rashica, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç.