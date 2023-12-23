Chamberlain sezonu kapattı!

Alanyaspor maçında sakatlanan İngiliz orta sahada korkulan oldu. Uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildi
Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlık yaşayan ve 47. dakikada oyundan alınan Alex Oxlade- Chamberlain'in durumu belli oldu. MR'ı çekilen İngilizfutbolcunun, uylukarka adalesinde tamkat yırtık tespit edildi. Geçireceği operasyon sonrası tedavi süreci başlayacak olan 30 yaşındaki oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün en iyi ihtimalle 5 ayı bulması bekleniyor. Mayıs ayı başlarındatekrar takımakatılması hesaplananChamberlain'inbüyük bir ihtimallesezonu kapatacağıkaydedildi.