Chamberlain sezonu kapattı!

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlık yaşayan ve 47. dakikada oyundan alınan Alex Oxlade- Chamberlain'in durumu belli oldu.Geçireceği operasyon sonrası tedavi süreci başlayacak olan 30 yaşındaki oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün en iyi ihtimalle 5 ayı bulması bekleniyor.