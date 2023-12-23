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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Chamberlain sezonu kapattı!

Chamberlain sezonu kapattı!

Alanyaspor maçında sakatlanan İngiliz orta sahada korkulan oldu. Uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildi

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlık yaşayan ve 47. dakikada oyundan alınan Alex Oxlade- Chamberlain'in durumu belli oldu. MR'ı çekilen İngiliz futbolcunun, uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildi. Geçireceği operasyon sonrası tedavi süreci başlayacak olan 30 yaşındaki oyuncunun yeşil sahalara dönüşünün en iyi ihtimalle 5 ayı bulması bekleniyor. Mayıs ayı başlarında tekrar takıma katılması hesaplanan Chamberlain'in büyük bir ihtimalle sezonu kapatacağı kaydedildi.

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Chamberlain sezonu kapattı!
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