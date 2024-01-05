Chamberlain’ın yerine Bakasetas

SİYAH-beyazlılar, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yerine Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor. Bordomavili kulüple temasta bulunan Beşiktaş, görüşmeleri resmi boyuta taşıyarak bonservis teklifi götürmek için şartları araştırıyor. Trabzonspor, kontratı sezon sonunda biten 30 yaşındaki futbolcuya iki kez yeni sözleşme teklifi yapsa da henüz anlaşmaya varamadı. Panathinaikos'un da gündeminde yer aldığı belirtilen Bakasetas için Trabzonspor 1 milyon Euro'nun üzerinde beklentiye sahip. Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta sahayı ara transferde olmasa dahi sezon sonunda boşa çıkması halinde kadroya dahil etmeye çalışacak.