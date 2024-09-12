Çifte standarda rağmen çeyrek final oynadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan ve G.Saray'ı da mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ı ağırladı. Siyahbeyazlı kulübün kafilesinde başkan Hasan Arat ile yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Beşiktaş'ın kurulduğu günden beri yetiştirdiği sporcularla, farklı branşlarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizin yüzünü ağartan güzide bir kulübü olduğunu belirten Erdoğan, "Balkan Harbi'nden Çanakkale Savaşı'na, Milli Mücadele'den Van ve Maraş depremlerine kadar milletimizin en sıkıntılı anlarında Beşiktaş, elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedi.ifadelerini kullandı.Türk sporunun gelişmesi için gereken desteği çok güçlü biçimde sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, engelli sporcuların imkân verildiği zaman neleri başarabileceklerini herkese gösterdiğine dikkati çekerken, "Aynı şekilde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maruz kaldığımız çeşitli çifte standart uygulamalarına rağmen adımızı çeyrek finale yazdırdık. İnşallah bu ivmeyi devam ettireceğiz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızın daha da artacağına, daha çok madalya alacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Beşiktaş'ın genç sporculara gösterdiği ihtimamı takdirle karşıladığını da vurgulayan Erdoğan, "Süper Lig 2024-25 sezonunda dört haftayı tamamlıyoruz. Milletçe rekabet ve fair-play seviyesi yüksek bir sezon izlemeyi ümit ediyoruz. Bu konuda tüm futbol kulüplerimizden, tüm yönetici ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyorum" dedi. Son yıllardaki gereksiz tartışmaların başta futbol olmak üzere spora zarar verdiğini de belirten Erdoğan, "Bölgemizin ciddi krizlerden geçtiği, son zamanlarda toplumumuz içinde de kutuplaştırmanın özellikle körüklenmeye çalışıldığı bu hassas dönemde, sporun birleştiren rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın heyetteki sporcuları tanıtması esnasında, Çaykur Rizespor'dan transfer olan Emirhan Topçu'nun Güneysulu olduğuna işaret ederek, "Emirhan aynı zamanda benim köyüm sayılabilecek ilçemden, Güneysu'dan. Annesi, bu sene gittiğinde beni karşıladı, 'Uşağımı aldınız İstanbul'a' dedi" şeklinde konuştu. Arat da "Emirhan'ı Gio (Van Bronckhorst) çok istedi. 'Emirhan'ı istiyorum, başka kimseyi istemiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.