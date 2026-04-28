Çilekeş kartal

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, 80 gün sonra Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de görevlendirildi. 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor mücadelesinde sahaya çıkan Taylan, kötü oyun nedeniyle hatalı olduklarını belirtirken "Bu maçı kazanmalıydık, fırsatlar da yakaladık ama maçı kazanmamız gerekiyordu" dedi.



NDİDİ'DEN İTİRAF: KÖTÜ BAŞLIYORUZ

Süper Lig'de 4. sırayı korumak için 3 puan isteyen ancak takılan Beşiktaş'ta Ndidi maçın ardından öz eleştiri yaptı. Maça başladıklarındaki oyunlarını eleştiren Nijeryalı oyuncu, "Beraberlik çok üzücü. Maça kötü başladık. İkinci yarı fırsatlar bulduk ama olmadı. Bir sonraki maça bakacağız. Farklı şeyler yapmalıyız. Her maça güçlü şekilde başlamamız gerekiyor" dedi.

SERİ YİNE OLMADI

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e karşı yine dörtte dört yapamadı. Siyah-beyazlılar, rakibini son üç maçta yense de dün takıldı. Tarihinde üst üste Karagümrük'ü 4 kez hiç deviremedi. Karagümrük ise Beşiktaş deplasmanındaki 9 lig maçında sadece 1 kez güldü, 3. beraberliğini aldı. 5 yenilgi gördü.

33 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ!

BEŞİKTAŞ, 2 kez direğe takıldı ama rakip ağları bulamadı. Bu sonuçla birlikte, ligde son 33 maçta da deplasmanda gol yiyen Karagümrük bu kötü serisini sonlandırdı.