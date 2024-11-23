Ciro hesapları altüst etti!

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile, 2 Kasım'da oynanan Kasımpaşa maçına 11'de başlamış ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı. Ardından Malmö ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran golcü futbolcunun, milli arada takıma dönmesi beklense de bu gerçekleşmedi. Dün ilk kez takımla çalışanBu durum, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un planlarını bozdu.Siyah-beyazlılar yarın Göztepe'yi sahasında ağırlayacak.Ancak Muçi'nin de Arnavutluk Milli Takımı'ndan sakat dönmesi deneyimli çalıştırıcının planlarını altüst etti. Van Bronckhorst'un kafasında şimdi iki ayrı plan var.Giovanni van Bronckhorst'un denklemindeki planlardan biri, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun santrfor bölgesinde görev alması ve Semih Kılıçsoy'un sol kanada geçmesi üzerine kurulu. Diğer plan ise Joao Mario'nun sol kanat, Semih'in de santrfor oynamasına göre yapıldı., milli arada 4 gün iznin ardından salı günü çalışmalara başlamıştı. Siyah-beyazlılar, iki gün antrenman yaparken Giovanni van Bronckhorst, takıma perşembe günü için bir kez daha izin verdi. Milli arada toplam 5 gün izin yapan futbolcular, dün tesislerde yeniden bir araya geldi. Peş peşe zorlu maçlara çıkacak olan Kara Kartal, ilk kritik sınavı olan Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.Beşıktaş'ındevre arasında yollarını ayırmak istediği Alex-Oxlade Chamberlain, yaz döneminde ülkesi İngiltere'den aldığı teklifleri yeterli bulmamış, Süper Lig'den de Eyüpspor, Antalyaspor ve Hatayspor'un kiralama önerilerini geri çevirmişti. İngiltere'ye dönmeyi arzu eden tecrübeli futbolcu, arayışlarını sürdürüyor. Sezon başında Sheffield United ve Southampton ile ismi anılan 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığı için Beşiktaş yönetimi de yabancı kontenjanında yer açma adına bekleyiş içinde.