Çizme’de sıkı pazarlık!

Takımdaki eksikleri tamamlamak için çalışmalara hız veren Beşiktaş yönetimi, sol kanat için bir süredir gündemde olan Armand Lauriente'de önemli mesafe kaydetti. Fransız oyuncu ile menajerler aracılığıyla sürdürdüğü görüşmelerden olumlu dönüş alan siyah-beyazlılar, Sassuolo kulübüyle masaya oturdu. İtalyan basınından Sport Mediaset, Kartal'ın 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığını ve Çizme ekibi ile pazarlık halinde olduğunu yazdı. Gelen haberlerde İtalyanların bu transfere karşılık 20 milyon Euro istediği, Başkan Serdal Adalı'nın ise 17 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu kaydedildi.

İSTANBUL'A GELMEK İÇİN BEKLİYOR

Sassuolo'ya ödeme planı ve bonus maddelerini içeren teklif paketini sunan Beşiktaşlı kurmayların, bugün yeni bir görüşme daha gerçekleştirecekleri ifade edildi. Siyah- beyazlı formayı giymeye hazır olan ve 4 yıllık kontrata 'Evet' diyen Lauriente'nin kulüplerin anlaşma sağlamasını beklediği ve transferin sonuçlanması halinde hemen sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceği belirtildi.