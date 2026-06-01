Davitashvili kapısı açıldı!

Beşiktaş, geçen yaz Zuriko Davitashvili için St.Etienne'ye teklif yaparak transferi oldukça zorlamıştı. Oyuncuya yönelik ocak ayında da hamle gerçekleştirildi. Ancak Ligue 2'de mücadele eden St.Etienne, üst lige çıkmak için Davitashvili'ye ihtiyacı olduğunu belirtip, futbolcusunu bırakmadı. Fransız ekibi, Ligue 1'e yükselemeyince Davitashvili kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Siyah-beyazlı yönetim, bu durumu fırsat bilerek, uzun süredir takip ettiği Gürcü sol kanat için harekete geçme kararı aldı. St.Etienne, 12 milyon Euro piyasa değeri olan oyuncuya karşılık 20 milyon Euro talep ediyor. Bu isteği çok bulan Beşiktaş, rakamı makul bir seviyeye çekmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı kurmayların bir diğer adayı da Arsenal forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Leandro Trossard...

KİMDİR?

15 Şubat 2001 doğumlu. 175 cm boyunda ve 72 kilo ağırlığında.

Sağ ayaklı, sol kanat oyuncusu. Yan mevkileri sağ kanat ve on numara.

Kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

St.Etienne'de 67 maça çıktı. 25 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Gürcistan Milli Takım formasını 54 kez giydi, 7 gol attı.



3 TRANSFER AÇILIŞA YETİŞTİRİLECEK

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Beşiktaş, yeni sezon açılışını Haziran ayı sonunda gerçekleştirecek. Siyahbeyazlı idareciler, bu süreçte 3 bölgeye öncelik verecek. Kaleci, sol bek ve sol kanat transferleri açılışa yetiştirilecek. Kartal, sağ kanat, orta saha ve stoper mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.