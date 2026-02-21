Defans 22. kez değişiyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in bitmesine 12 hafta kala lider Galatasaray'ın 15 puan gerisine kaldı. Aylar önce zirve yarışına havlu atan siyah-beyazlıların, bu başarısızlığında savunma dörtlüsünde bir türlü istikrarın yakalanamamasının payı büyük oldu. Kartal, bu sezon oynadığı 22 maçın, 21'inde farklı defans oyuncularıyla sahada mücadele etti. Sadece 6. haftada 3-1 kazanılan Kocaelispor ve 1-1 sona eren Galatasaray müsabakalarında defansını değiştirmedi.

SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Savunmadaki istikrarsızlığa bir türlü çare bulamayan teknik direktör Sergen Yalçın, savunmada 22. kez değişime gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli hocanın Başakşehir maçında Murillo, Agbadou ve Rıdvan'la birlikte görev alan Djalo'yu Göztepe karşılaşmasında yedek soyunduracağı, yerine Emirhan'ı sahaya süreceği öğrenildi. Ligde son 5 maçta kalesini rakip forvetlere kapatamayan siyah-beyaz ekip, son olarak 19 Ocak'ta oynanan Kayserispor mücadelesinde gol yemedi. Ardından 5 müsabakada gole engel olamadı. Kartal, şu anda lide ilk 10 sıra içerisinde Gaziantep'ten (38) sonra en çok gol yiyen ikinci takım (29) konumunda.

MAÇLAR VE SAVUNMALAR

Eyüp: Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan

Alanya: Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek

Başakşehir: Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek

Göztepe: Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek

Kayseri: Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek

Kocaeli: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek

Galatasaray: Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek

Gençlerbirliği: Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan

Konya: Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

Kasımpaşa: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan

Fenerbahçe: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

Antalya: Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan

Samsun: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

Karagümrük: Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek

Gaziantep: Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan

Trabzon: Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan

Ç.Rize: Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan

Kayseri: Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan

Eyüpspor: Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan

Konya: Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan

Alanya: Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan

Başakşehir: Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan