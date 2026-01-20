Demir Ege Braga’da sıra Rafa Silva’da

BEŞİKTAŞ'TAbu hafta iki ayrılık birden yaşanabilir. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki orta sahası Demir Ege Tıknaz için Braga ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncu, toplam 7.5 milyon Euro bonservis ve %20 sonraki satıştan pay maddesi ile bu hafta içinde Portekiz ekibine gidecek. Rafa Silva içinse Benfica'dan, 6 milyon Euro olan teklifini 7 milyon Euro'ya çıkarması ya da tüm maaşlarını eksiksiz alan Rafa'nın bunu bırakması isteniyor. Portekiz ekibinin sportif direktörü Mario Branco dün gece İstanbul'a geldi. Bugün görüşme yapılacak.