Demir Ege Braga’da sıra Rafa Silva’da

BEŞİKTAŞ'TA
bu hafta iki ayrılık birden yaşanabilir. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki orta sahası Demir Ege Tıknaz için Braga ile anlaşma sağlandı. Genç oyuncu, toplam 7.5 milyon Euro bonservis ve %20 sonraki satıştan pay maddesi ile bu hafta içinde Portekiz ekibine gidecek. Rafa Silva içinse Benfica'dan, 6 milyon Euro olan teklifini 7 milyon Euro'ya çıkarması ya da tüm maaşlarını eksiksiz alan Rafa'nın bunu bırakması isteniyor. Portekiz ekibinin sportif direktörü Mario Branco dün gece İstanbul'a geldi. Bugün görüşme yapılacak. Bu zirvenin ardından anlaşmanın gerçekleşmesi bekleniyor.