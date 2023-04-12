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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Depremzedeler için dev maç: Beşiktaş-Atletico Madrid

Depremzedeler için dev maç: Beşiktaş-Atletico Madrid
Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında bugün İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi NTV ve Star TV naklen ekrana getirecek. Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, Beşiktaş'ın deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak. Dün itibarıyla satılan bilet sayısı 15 bine ulaşırken rakamın daha da artması bekleniyor.

SİMEONE'DEN DESTEK ÇAĞRISI
ATLETICO Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone herkesi maça davet etti. Arjantinli hoca, "Türkiye'de birçok insana yardımcı olacak bir maç oynayacağız. İnsanların desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar zorlamaya devam edin, gaza basın ve ne olursa olsun gelin. Kader bizi hak ettiğimiz yere götürecektir" ifadelerini kullandı. İspanyol ekibinden Griezmann, Axel Witsel, Rodrigo de Paul, Jan Oblak, Beşiktaş'tan da Salih Uçan ve Cenk Tosun video mesaj ile yardım maçına destek istedi

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Depremzedeler için dev maç: Beşiktaş-Atletico Madrid
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