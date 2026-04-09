Derbi sonrası yapılan açıklamalar Kartal’ın başını yaktı: Beşiktaş’a ağır darbe!

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'a bir darbe de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden geldi. Uzatmalarda gelen penaltı ile kaybedilen derbi sonrası başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve Emmanuel Agbadou dikkat çeken sert açıklamalar yapmıştı. Ayrıca Cerny'nin de sosyal medya paylaşımı geniş yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından Adalı, Yalçın ve Cerny "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Agbadau ise röportajındaki "hakareti" gerekçe gösterilerek talimatın 41. maddesinden tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Disiplin Kurulu'nun, kararını bugün açıklaması beklenirken sonuca göre Beşiktaş'ın itiraz hakkını kullanıp savunma yapacağı aktarıldı.

KİM, NE DEMİŞTİ?

SERDAL ADALI:

MHK Başkanı ve yardımcısı böyle devam ettikçe Türk futbolunun bir santimetre ileri gitme ihtimali yok. Utanmaları varsa bu gece istifa eder, Türk futbolunun yakasından düşerler. Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya! Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş! Haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler yarın sabah!

SERGEN YALÇIN:

Penaltıda hakem pozisyona 50 metre uzak orta sahada. Pozisyon dışarıda. Penaltı olma ihtimali yok. Zaten penaltıyla alakası yok. Ceza sahasının dışında. Hadi hakem görmüyor, VAR'ın devreye girmemesi çok enteresan. Bugün olanlar Türk futbolunun özeti aslında. Nasıl başa çıkacağız biz bilmiyorum. VAR nasıl devreye girmez? Emek çalma olmuyor mu bu?

AGBADOU:

Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti. Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkânsız. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü. Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil.

CERNY:

Emek hırsızları. İğrenç...