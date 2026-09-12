stoperi Emirhan Topçu, attığı gol için daha önce çalıştıklarını söyledi. Emirhan, "Orkun'la golü çalışıyoruz birkaç gündür. El, göz işareti yaptı. Oraya keseceğini biliyordum ve oraya kesti. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelecek" dedi. Defansla ilgili olarak da "Hoca buraya savunma diyerek geldi. En önemlisi savunma zaten biz savunma oyuncuları için. Gol yememek bizim için daha önemli" ifadelerini kullanırken şöyle devam etti: "Derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur.İyi çalıştık, güzel oldu bizim için. Şu anda üstlerdeyiz ve buralarda devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, bu şekilde devam etmek istiyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör