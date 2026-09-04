Devamı Kadıköy’de!

Beşiktaş'ın ileri uçtaki en büyük silahı Dusan Vlahovic kendini buldu. Sırp golcü, siyah-beyazlı forma altında sahaya çıktığı 4. maçında patlama yaşadı ve Çorum FK ağlarına 3 gol birden bıraktı. 26 yaşındaki oyuncunun şimdiki hedefi Kadıköy… Vlahovic, Beşiktaş'a sonradan katıldığı için fiziksel açığını kapatmaya odaklandı. Antrenmanlardan önce sonra ekstra çalışmalar yaparak takımla arasındaki farkı azaltmaya çalışan tecrübeli forvetin her geçen gün daha da güçlendiği ifade edildi. Kartal'ın yıldızı, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde de teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun ileri uçtaki en büyük kozu olacak. Deneyimli çalıştırıcının, talebesinin hırs ve azminden son derece memnun olduğu kaydedildi. Vlahovic, derbi havasına girerken takım arkadaşlarına gollerine derbiyle devam etmek istediğini söyledi.



ŞAMPİYONLUK BENİM HEDEFİM VE HIRSIM

SIRP basınından Mozzart Sports'a açıklamalarda bulunan Dusan Vlahovic, Beşiktaş'a gelişinde İtaliano'nun etkisinin büyük olduğunu belirtti. Yıldız futbolcu, "Birçok kulüple görüşme oldu ama Beşiktaş'ı seçtim. İtaliano, beri arayıp buraya geleceğini söyledi. Ben de onunla yeniden çalışma isteğimi dile getirdim. Benden ne beklediğini, oyun stilini biliyorum. Onun forvetleri hep gol attı" diye konuştu. Baskıya alışık olduğunu vurgulayan Vlahovic, "G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor bizimle birlikte şampiyonluğun en büyük adayları. Kesinlikle kolay olmayacak ancak benim hedefim ve en büyük arzum Beşiktaş ile şampiyon olmak. Bunu sadece taraftarı memnun etmek veya söylenmesi gerektiği için söylemiyorum. Bu gerçekten benim hedefim ve hırsım" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör