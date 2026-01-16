Duaya çok ihtiyacım var!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Keçiörengücü karşısında iyi bir futbol sergilediklerini ve Türkiye Kupası'nda devam etmek istediklerini söyledi. Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Oyun ve skor camiamızı mutlu etti. Transferde 2-3 oyuncuda finale geldik. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta sonuna kadar bunları bitirmeyi becerebiliriz. Takımdan 1-2 oyuncu daha gidecek.Necip Uysal konusunda kararı kendisine bıraktık. O devam etmek istediğini söyledi. Ancak daha sonra farklı konuştu. Açıklamaları beni gerçekten üzdü." Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak iseifadelerini kullandı.