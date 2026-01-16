Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Keçiörengücü karşısında iyi bir futbol sergilediklerini ve Türkiye Kupası'nda devam etmek istediklerini söyledi. Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Oyun ve skor camiamızı mutlu etti. Transferde 2-3 oyuncuda finale geldik. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta sonuna kadar bunları bitirmeyi becerebiliriz. Takımdan 1-2 oyuncu daha gidecek. Rafa Silva da bunlardan biri olabilir.
Necip Uysal konusunda kararı kendisine bıraktık. O devam etmek istediğini söyledi. Ancak daha sonra farklı konuştu. Açıklamaları beni gerçekten üzdü." Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise "Sergen hoca çok yakın arkadaşım. Kendisine başarılar diledim ve onun için dua ettiğimi söyledim. O da bana 'Duaya çok ihtiyacım var' karşılığını verdi"
ifadelerini kullandı.