Düğüm çözüldü Salih Uçan yuvada kaldı

Beşiktaş, uzun süredir sözleşme konusu gündemde olan Salih Uçan'da mutlu sona ulaştı. Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez dün 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla masaya oturdu.Mete Vardar, "Sezonun ilk imzasını Salih ile attık. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu. Yıldız oyuncu bu sezon 250 bin Euro ile (Yaklaşık 9 milyon TL) ile takımın en az kazananlar listesinde yer alıyordu.Aboubakar'la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Sebastian Haller'i listesine dahil etti. Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki forvetle ilgili olarak Bild'den dikkat çekici bir haber geldi. Bild, Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiği ileri sürüldü. Bu gelişme Beşiktaş cephesinde memnuniyetle karşılandı.