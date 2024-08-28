Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı
Felix Uduokhai, sağlık kontrolünden geçti, imzayı attı ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun
transferi, hazırlanan videoyla sosyal medya hesabından da duyurulurken Alman oyuncu, Tüpraş Stadı'nın soyunma odasında Ciro Immobile'nin, kendisine yazdığı mesajı okudu.
Beşiktaş'a bu sezon gelen İtalyan futbolcu, yeni takım arkadaşına siyah-beyazlı camiayı anlatırken şu ifadeler dikkat çekti:
'ŞİMDİ ÖZEL BEŞİKTAŞ SEVİNCİNİ YAPMA ZAMANI'
"Sevgili Felix, şu an dünyanın en güzel stadyumundasın.
Boğaz'ın tertemiz
havasını soluyacak ve Beşiktaşlı taraftarların gökleri inleten tezahüratlarını duyacaksın.
Sahada rakiplerini
binlerce kez durduracak ve
gerektiğinde de golleri atacaksın. Ancak unutma ki ilk görevin Beşiktaşlılara özel bir sevinçle taraftarlara eşlik etmek olacak.
Şimdi o özel Beşiktaş
sevincini yapma zamanı. En iyi
dileklerimle." Kendisi de yeni gelen
İmmobile, 4 resmi maçta 4 gol atarak
taraftarın gönlünde taht kurdu.
MARİO GOMEZ BANA 'ŞANSIN VARSA KAÇIRMA' DEDİ
Kartal'ın yeni stoperi Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştüğünü ve olumlu geri dönüş aldığını açıkladı. Taraftarlara da önemli mesajlar verdi
FELIX Uduokhai, Beşiktaş'ın YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Büyük gelenekleri olan, büyük bir kulübe geldiğini aktaran 26 yaşındaki stoper, "Mario Gomez'le konuştum, Wolfsburg'dan takım arkadaşımdı. Kulüp hakkında çok güzel şeyler söyledi ve 'Böyle bir şansın varsa sakın kaçırma' dedi.
Stefan Kuntz ile de görüştüm" dedi. "Takıma neler katacaksın" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Defans oyuncusuyum."
HAYATIM PAHASINA KORUYACAĞIM
"Kalemizi hayatım pahasına korumak istiyorum. Bir savunma oyuncusu olarak her zaman son hamleyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Defansın dışında toplu oyunda da iyiyim. Top ayağımdayken de rahatım ve geriden oyun kurmayı seviyorum.
Yeteneklerim ve tekniğimle elimden geldiğince takımıma yardımcı olmak istiyorum. Tüm taraftarlarımızı stadımızda görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum."
İMZAYI ATTI, İDMANA KOŞTU
Nijerya asıllı Alman vatandaşı Felix, İstanbul'daki ilk gününe hızlı başladı. Sağlık kontrolünden geçen, statta imzayı atan, yeni formasıyla kartal pozunu veren oyuncu, daha sonra Ümraniye Tesisleri'ne gitti. Takım arkadaşlarıyla tanışıp, antrenmana katıldı.