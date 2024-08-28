Dünyanın en güzel stadyumundasın!

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadarFelix Uduokhai, sağlık kontrolünden geçti, imzayı attı ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.transferi, hazırlanan videoyla sosyal medya hesabından da duyurulurken Alman oyuncu,Beşiktaş'a bu sezon gelen İtalyan futbolcu, yeni takım arkadaşına siyah-beyazlı camiayı anlatırken şu ifadeler dikkat çekti:Boğaz'ın tertemizhavasını soluyacak veSahada rakiplerinibinlerce kez durduracak vegerektiğinde de golleri atacaksın.Şimdi o özel Beşiktaşsevincini yapma zamanı. En iyidileklerimle." Kendisi de yeni gelenİmmobile, 4 resmi maçta 4 gol ataraktaraftarın gönlünde taht kurdu.Kartal'ın yeni stoperi Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştüğünü ve olumlu geri dönüş aldığını açıkladı. Taraftarlara da önemli mesajlar verdiFELIX Uduokhai, Beşiktaş'ın YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Büyük gelenekleri olan, büyük bir kulübe geldiğini aktaran 26 yaşındaki stoper, "Stefan Kuntz ile de görüştüm" dedi. "Takıma neler katacaksın" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Defans oyuncusuyum.""Kalemizi hayatım pahasına korumak istiyorum. Bir savunma oyuncusu olarak her zaman son hamleyi yapacağımdan emin olabilirsiniz.Yeteneklerim ve tekniğimle elimden geldiğince takımıma yardımcı olmak istiyorum. Tüm taraftarlarımızı stadımızda görecek olmak beni heyecanlandırıyor. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum."Nijerya asıllı Alman vatandaşı Felix, İstanbul'daki ilk gününe hızlı başladı. Sağlık kontrolünden geçen, statta imzayı atan, yeni formasıyla kartal pozunu veren oyuncu, daha sonra Ümraniye Tesisleri'ne gitti. Takım arkadaşlarıyla tanışıp, antrenmana katıldı.