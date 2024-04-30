E-Süper Kupa F.Bahçe’nin

TÜRK
Telekom ve TFF iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Kupa sahibini buldu. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ve GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan takımların mücadele ettiği eSüper Kupa'yı F.Bahçe kazandı. 'Reset Bracket'ta Fenerbahçe, 1-0 yenildiği maçın rövanşında G.Saray'ı 5-2'lik skorla geçerek eSüper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı.
Böylece İngiltere'de oynanacak eŞampiyonlar Ligi ve tüm dünyadan lig kazananlarının katılacağı FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda Türkiye'ye temsil etme hakkını da elde etti.