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Giriş Tarihi: 30.4.2024

E-Süper Kupa F.Bahçe’nin

E-Süper Kupa F.Bahçe’nin
TÜRK Telekom ve TFF iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Kupa sahibini buldu. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ve GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan takımların mücadele ettiği eSüper Kupa'yı F.Bahçe kazandı. 'Reset Bracket'ta Fenerbahçe, 1-0 yenildiği maçın rövanşında G.Saray'ı 5-2'lik skorla geçerek eSüper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. Böylece İngiltere'de oynanacak eŞampiyonlar Ligi ve tüm dünyadan lig kazananlarının katılacağı FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda Türkiye'ye temsil etme hakkını da elde etti.
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E-Süper Kupa F.Bahçe’nin
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