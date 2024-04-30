E-Süper Kupa F.Bahçe’nin

Telekom ve TFF iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen eSüper Kupa sahibini buldu. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ve GAMEON eTürkiye Kupası finalinde yer alan takımların mücadele ettiği eSüper Kupa'yı F.Bahçe kazandı.Böylece İngiltere'de oynanacak eŞampiyonlar Ligi ve tüm dünyadan lig kazananlarının katılacağı FC Pro Dünya Şampiyonası Play-In Turu'nda Türkiye'ye temsil etme hakkını da elde etti.