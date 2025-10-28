Elan Ricardo, U20’ye

BEşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Kolombiya'nın La Equidad takımından 1.9 milyon Euro'ya transfer ettiği Elan Ricardo, siyahbeyazlılarda beklenen patlamayı yapamamıştı. Bu sezon başında Brezilya 2. Lig ekibi Athletico Paranaense'ye kiralanan 21 yaşındaki orta saha, burada da hayal kırıklığı yarattı. 2 kupa maçında sadece 46 dakika süre alabilen genç futbolcu, teknik direktör Odair Hellman'ın kararıyla U20 takımına gönderildi. Gerekçe olarak da kulübün oyun tarzına uyum sağlayamaması olarak gösterildi. Sezon sonu tekrar Beşiktaş'a dönecek olan Ricardo'nun siyahbeyazlılarla sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.