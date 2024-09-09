Elde kaldı 2

Beşiktaş'ta uzun süredir beklenen ayrılık gerçekleşti. Kadro planlamasında yer almayanSiyahbeyazlılar, geçtiğimiz sezon kadro dışı kararıyla başlayan sürecin sonrasında tecrübeli ismi kadrosunda düşünmüyordu. 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un olumsuz raporu sonrası yolların ayrılması için şartlar zorlandı ve ikna edildi.Vincent Aboubakar, Türkiye'de kalmayı istedi ve Hatayspor'un da teklifine olumlu yaklaşım gösterdi.Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma çıktı ve imzalar da atıldı. Siyah-beyazlı takım,Vincent Aboubakar ayrıca Atakaş Hatayspor'dan da ücret alacak ve Beşiktaş'ta kazandığı rakamdan kaybı olmayacak.