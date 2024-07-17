Emirhan Topçu gün sayıyor!

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile transferleriyle takımın kalitesini artıran Beşiktaş'ta 19'a çıkan yabancı sayısını azaltma çalışmaları sürerken bir yandan da yerli harekâtı devam ediyor.Sol stopere takviye edilmesi planlanan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle en üst merciden görüşmeler yapılıyor.Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ifade edildi.Geçtiğimiz sezon Rize'de 32 maçta forma giyen ve 2793 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 1 gol, 4 de asist yaparak takımına hücumda da katkı sağladı.Geçen sezon Çaykur Rizespor'daki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Topçu'nun yerli takviyesinde önemli bir hamle olacağını düşünen Beşiktaş taraftarı, transferi istiyor. Oyuncunun sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutan siyah-beyazlı futbolseverler, "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulunuyor.