Emirhan Topçu gün sayıyor!

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile transferleriyle takımın kalitesini artıran Beşiktaş'ta 19'a çıkan yabancı sayısını azaltma çalışmaları sürerken bir yandan da yerli harekâtı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile masaya oturdu.
Sol stopere takviye edilmesi planlanan 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle en üst merciden görüşmeler yapılıyor. Bizzat başkan Hasan Arat'ın yönettiği bonservis pazarlıklarında önemli aşama kaydedildiği öğrenildi.
SLOVENYA'DA GELECEK HABERI BEKLİYOR
Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan genç oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. Takımıyla Slovenya'da kampta olan Emirhan'ın gelecek haberi beklediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Rize'de 32 maçta forma giyen ve 2793 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 1 gol, 4 de asist yaparak takımına hücumda da katkı sağladı.
TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
Geçen sezon Çaykur Rizespor'daki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Topçu'nun yerli takviyesinde önemli bir hamle olacağını düşünen Beşiktaş taraftarı, transferi istiyor. Oyuncunun sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutan siyah-beyazlı futbolseverler, "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulunuyor.