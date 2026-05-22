En güçlü aday postecoglou

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

BEŞİKTAŞ'IN teknik direktör adayları arasında yer alan Razvan Lucescu, PAOK'taki görevine devam etme kararı aldı. Rumen çalıştırıcının, Yunan ekibinde yeni sezon çalışmalarına başladığı belirtildi. Beşiktaş, Lucescu'nun yanı sıra Roberto Mancini ve Ange Postecoglou ile de ilgileniyordu. Yönetimin, 2 isimle yaptığı görüşmeler sonrası Postecoglou'nun en güçlü aday olarak öne çıktığı belirtildi.