En güçlü aday postecoglou

Giriş Tarihi: 22.05.2026

BEŞİKTAŞ'IN teknik direktör adayları arasında yer alan Razvan Lucescu, PAOK'taki görevine devam etme kararı aldı. Rumen çalıştırıcının, Yunan ekibinde yeni sezon çalışmalarına başladığı belirtildi. Beşiktaş, Lucescu'nun yanı sıra Roberto Mancini ve Ange Postecoglou ile de ilgileniyordu. Yönetimin, 2 isimle yaptığı görüşmeler sonrası Postecoglou'nun en güçlü aday olarak öne çıktığı belirtildi. 16 kupalı Yunan teknik adam, 2024-25 sezonunda Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak kariyerinin en büyük başarılarından birini elde etmişti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

