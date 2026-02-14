Ersin dışarı Vasquez içeri

Beşiktaş 11'inde Başakşehir maçı öncesi büyük bir değişim yaşanacak. Yeni transfer Devis Vasquez'in idman performansı yakından takip edilirken Ersin Destanoğlu'ndan eldivenleri alma ihtimali yüksek. Amir Murillo'nun savunmanın sağında, Rıdvan Yılmaz'ın solda görev alması bekleniyor. Stoper tandeminde ise Emmanuel Agbadou ile birlikte Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'nun forma giyeceği belirtiliyor.

ASLLANİ VE TOURE TAKIMA DÖNÜYOR

Orta sahada da değişiklikler söz konusu. Babasının cenazesi için ülkesine giden Wilfred Ndidi, hafta başından bu yana idmanlarda yer almadı. Nijeryalı futbolcunun yerine cezası biten Kristjan Asllani'nin 11'de başlaması muhtemel. Arnavut futbolcunun önünde ise Orkun Kökçü ve Junior Olaitan'ın görev yapması planlanıyor. Sol kanatta cezası biten bir başka futbolcu olan El Bilal Toure forma giyecek. Sağ kanatta Vaclav Cerny, Cengiz Ünder'e göre forma yarışında önde. Forvette ise Hyeon-gyu Oh yer alacak.