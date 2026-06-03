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Giriş Tarihi: 3.06.2026

Ersin için karar zamanı

Ersin için karar zamanı
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası için belirlenen nihai kadrosunda yer alamayan Ersin Destanoğlu, şimdi geleceğiyle ilgili planını düşünmeye çekildi. 25 yaşındaki eldiven için İspanya ve Belçika'dan bazı takımların ilgisinin olduğu aktarıldı. İlk etapta Avrupa düşüncesi olan Ersin'in, teklifleri beklediği ve kulüplere göre kararını vereceği aktarıldı. Beşiktaş yönetimi de oyuncunun biraz daha düşünüp kararını vermesi için zaman tanıdı. Deneyimli eldiven kalmaya karar verirse sözleşme yenileme görüşmesi için masaya oturulacak.
#ERSİN DESTANOĞLU #BEŞİKTAŞ

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Ersin için karar zamanı
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