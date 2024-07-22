Konya'da 7 sezon geçirmiştim. Artık bir sonraki adımı atma zamanım gelmişti. Beşiktaş'tan önce Burnley'den bir teklif almıştım ama Konyaspor o dönem çok fazla para istedi. Hem endişelendim hem de negatif düşündüm.Ardından Beşiktaş'ın teklifi geldi.Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yaptım. O dönem Konyaspor'un istediği rakam, Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha fazlaydı, arada fark vardı. İşin sonunda bu farkı ben karşılayabileceğimi söyledim. Beşiktaş'a gelmek için aradaki rakamsal farkı kendim ödedim. Beşiktaş'a geldiğimde yarım sezonda iyi performans gösterdik. İtalya'dan bana ilgi vardı, teklif getirmek istediler ama Beşiktaş'a yeni gelmiştim.Şenol Hoca takımın başındaydı, sıkıntım yoktu, çok mutluydum ve burada kalmak istedim. Tekliflere kapıyı kapadım.""Bu sezon büyük bir zirve yarışı olacak. Biz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un içerisinde yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Tabii ki ben bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Yarış için herkes eşit seviyeden başlayacaktır.Taktiksel anlamda da aklında güzel şeyler var. Burada başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Kendisine de en iyisini diliyorum."