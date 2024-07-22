"
Konya'da 7 sezon geçirmiştim. Artık bir sonraki adımı atma zamanım gelmişti. Beşiktaş'tan önce Burnley'den bir teklif almıştım ama Konyaspor o dönem çok fazla para istedi. Hem endişelendim hem de negatif düşündüm. 7 sezondan sonra daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyordum.
Ardından Beşiktaş'ın teklifi geldi. Beşiktaş benim gözümde Türkiye'nin en büyüğüydü.
Beşiktaş'a gelmek için her şeyi yaptım. O dönem Konyaspor'un istediği rakam, Beşiktaş'ın teklif ettiğinden daha fazlaydı, arada fark vardı. İşin sonunda bu farkı ben karşılayabileceğimi söyledim. Beşiktaş'a gelmek için aradaki rakamsal farkı kendim ödedim. Beşiktaş'a geldiğimde yarım sezonda iyi performans gösterdik. İtalya'dan bana ilgi vardı, teklif getirmek istediler ama Beşiktaş'a yeni gelmiştim. Burada kalmak, kupalar, şampiyonluklar kazanmak istedim.
Şenol Hoca takımın başındaydı, sıkıntım yoktu, çok mutluydum ve burada kalmak istedim. Tekliflere kapıyı kapadım."
HOCANIN AKLINDA GÜZEL ŞEYLER VAR
"Bu sezon büyük bir zirve yarışı olacak. Biz, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un içerisinde yer aldığı bir şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Tabii ki ben bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Yarış için herkes eşit seviyeden başlayacaktır. Giovanni van Bronckhorst ile ilişkimiz gerçekten çok iyi. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla çok iyi bir teknik direktör.
Taktiksel anlamda da aklında güzel şeyler var. Burada başarılı olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Kendisine de en iyisini diliyorum."