Filipe Luis kıskaç altında

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kupa kazanma deneyimi olan bir hocayı takımın başına getirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle aynı anda temaslarını sürdürüyor. Genç jenerasyon arasında Brezilya'daki başarılarıyla dikkat çeken Filipe Luis de bu listede üst sıralarda yerini almış durumda. Jorge Mendes'in menajerliğini üstlendiği, eski futbolcu olan Luis ile yakından ilgilenen yönetim, 40 yaşındaki teknik adamın durumunu araştırıyor.

STEFANO PİOLİ İSTEKLİ

Bu arada siyah-beyazlılar, teknik adam piyasasında varlığını hissettirirken istediği yanıtı alamadığı hocalar dışında Beşiktaş'ı çalıştırmaya istekli isimlerle de karşılaşıyor. Bunlardan biri de Stefano Pioli. Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran İtalyan teknik adam, boşta bulunurken siyah-beyazlıların olası teklifi karşısında görüşmeye hazır olduğu belirtildi. 60 yaşındaki hoca, 2021-22'de Milan ile Serie A'yı kazanmıştı.



1 NUMARAYA 10+4 AYARI1

Siyah beyazlılar, gelecek sezon uygulamada olacak 10+4 kuralına göre planlamalarını gözden geçirmeye başladı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleye yabancı bir takviye yapmayı planlıyor. Ancak burada istenilen profil bulunamaması halinde ibrenin yerliye dönmesi ve yabancı haklarını diğer bölgelerde kullanması da düşünülüyor. 1 numaraya en ciddi yerli aday ise Altay Bayındır. Milli eldiven de gelmeye sıcak. Beşiktaş'ın teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmasıyla birlikte Altay konusunun da masaya yatırılacağı aktarıldı. Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transferi beklenirken, 25 yaşındaki eldivenin yerine ayrılığı resmileştiğinde ikinci kaleci takviyesinin lig içerisinden olması bekleniyor.