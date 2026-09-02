Fofana’dan mesaj var!

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Beşiktaş orta saha hedefiyle dün Teun Koopmeiners için hamle yaptı. Siyah-beyazlılar,Ancak Hollandalı, gelen bu teklifi geri çevirdi. Orta saha listesinde alt sıralarda tutulan27 yaşındaki Fransız orta saha, Lyon'a transfer olmak üzereydi. Dün iş bozuldu. Fofana'nın menajeri, Beşiktaş'a gelmek için hazır oldukları mesajını iletti.