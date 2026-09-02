Fofana’dan mesaj var!

Beşiktaş orta saha hedefiyle dün Teun Koopmeiners için hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Vlahovic ve Miretti'nin Juventus'tan eski takım arkadaşı Koopmeiners'e teklifini iletti.
Ancak Hollandalı, gelen bu teklifi geri çevirdi. Orta saha listesinde alt sıralarda tutulan Benfica'dan Richard Rios ise Beşiktaş'ı daha fazla beklemeyerek Al İttihad'a kiralık gitti. Ancak Kartal'a bir olumlu haber geldi. Beşiktaş, daha önce Youssouf Fofana için Milan ile anlaşmış ancak oyuncuyu ikna edememişti.
27 yaşındaki Fransız orta saha, Lyon'a transfer olmak üzereydi. Dün iş bozuldu. Fofana'nın menajeri, Beşiktaş'a gelmek için hazır oldukları mesajını iletti.
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Mete Efendioğlu - Editör