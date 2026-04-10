Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Forma istiyoruz hocam!
Giriş Tarihi: 10.04.2026

6 lig, 1 kupa maçı kaçıran El Bilal Toure ile 5 karşılaşma sonra Fenerbahçe derbisinde geniş kadroya alınan ama kulübede kalan Emirhan Topçu görev bekliyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Milli ara dönüşü deplasmanda Fenerbahçe'ye uzatmalarda yediği penaltı golüyle yenilen Beşiktaş yeni bir seri için bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların sakatlığı atlatan iki yıldızı teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekliyor. 15 Şubat'ta oynanan Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra 6 lig, 1 de kupa maçını kaçıran El Bilal Toure oynayacak pozisyona gelmiş durumda. 5 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran F.Bahçe derbisinde kadroya giren ancak 90 dakikayı kulübede tamamlayan Emirhan Topçu da 11'e dönmek istiyor. Teknik heyet iki oyuncu ile ilgili son kararı bu sabah yapacağı değerlendirmenin ardından verecek.

