Formu değil tecrübesi önde

İki aydır performans olarak beklentilerin çok uzağında olan Ciro Immobile, yeniden ayağa kalkmak için derbiyi fırsat görüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, formu her ne kadar kötü de olsa tecrübesinden dolayı İtalyan yıldızı, Galatasaray maçında 11'de sahaya sürecek. 2025 takviminde 13 maça çıkıp, sadece 2 gol kaydeden bunun birini de penaltıdan atan İmmobile, derbiyle birlikte kendisini affettirmek istiyor. Hafta boyunca idmanlarda oyuncusuyla yakından ilgilenen Solskjaer, mental olarak da zihnini rahatlatma çabası içerisindeydi. 35 yaşındaki santrforun, milli arada fiziksel olarak kendisini biraz daha toparladığı kaydedildi.

SOLSKJAER'IN PLANI RAFA ÜZERİNE

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli yıldızı Rafa Silva, derbi öncesi kendisini tamamen maça odaklamış durumda. Portekizli oyuncu, Galatasaray maçında sahne alarak takımına galibiyeti getirmek ve nefes aldırmak istiyor. Solskjaer, oyun planlarını Rafa'ya göre kurarken oyuncusuyla bire bir toplantılar yaptı. Galatasaray'ın oyun şeklini beraber incelediler. Norveçli teknik adam, neler yapması gerektiğini tek tek anlattı.

7 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Beşiktaş'ın başında 11 karşılaşmaya çıkan teknik adam Solskjaer, ligde 7 maçta 4 galibiyet-1 beraberlikle 13 puan topladı. Yenilgilerini son 2 müsabakada yaşadı.