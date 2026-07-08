Forvetti, kaleci oldu şimdi zirveye kuruldu

Kara Kartal, dün akşam saatlerinde iki kalecisine de kavuştu. Bayern Münih'ten gelen Alman file bekçisi Alexander Nübel ve Başakşehir'den kadroya katılan Doğan Alemdar, İstanbul'a ayak bastı.Beşiktaş, uzun zamandır arayışta olduğu kaleci sorununu Alexander Nübel ile çözdü. Siyahbeyazlılara 4 yıllık imza atacak Alman eldiven, hikâyesi ve kariyeriyle dikkat çekiyor. Genç yaşından beri idolü olan stil ve yeteneğiyle meslektaşı Manuel Neuer'e benzetildi. Altyapısından yetiştiği Paderborn'da takım arkadaşları tarafından 'Manuel' lakabı takıldı.

Kaleci yeteneği keşfedilmeden önce futbola forvet mevkiinde başladı. U14 seviyesine kadar kurtarışlarıyla değil, golleriyle adından söz ettirdi. 2015'te Neuer'in yetiştiği Schalke'ye gitti, 5 sene sonra idolünün izinden giderek B.Münih'e imza attı. Üç dönem kiralık oynadığı Stuttgart'ta geçen sezon zirveye ulaştı. Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını sağlayan 29 yaşındaki kaleci, 11.29'luk engellenen gol oranıyla Bundesliga'da ilk sırada yer aldı. Ligde yüzde 69'luk kurtarış karnesiyle kendi rekorunu kırarken yine ligde 34 maçta kalesini 11 kez gole kapatırken Avrupa dahil toplamda 14 defa rakiplerine duvar oldu.





İKİ FİLE BEKÇİSİNİN BONSERVİS MALİYETİ 13.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği iki kalecisine ödediği bonservisle dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Alman eldiven için 6.5 artı 5 milyon Euro bonservis ve 6 milyon Euro'dan 4 yıllık maaş üzerinden anlaştı. Doğan Alemdar için de Başakşehir'e 2 milyon Euro bonservis verilecek. Böylece iki file bekçisinin bonservis maliyeti 13.5 milyon Euro oldu.