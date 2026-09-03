Gece gündüz Fenerbahçe!

Beşiktaş camiası, Fenerbahçe maçına kilitlendi. Teknik direktör İtaliano da bu beklentiyi karşılamak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne kapandı. İtalyan çalıştırıcı, sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Takımın eksiklerini gidermeye yoğunlaşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe analizleri için mesai yapıyor. Gece geç saatlere kadar tesislerde kalan İtaliano, rakibinin bu sezon oynadığı maçları tek tek mercek altına aldı ve analizleri çıkarmaya başladı.Kadıköy'e galibiyet için gidecek siyah-beyazlılarda, İtaliano takımdan yüksek konsantrasyon istiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör