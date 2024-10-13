Gedson Fernandes gözünü kararttı

Beşiktaş'ta bu sezon yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı forması giymek için hırslandı. Geçtiğimiz günlerde Portekiz'in hocası Roberto Martinez,demişti. Bu sözler sonrası 25 yaşındaki futbolcuyu hırs bastı. Yıllar sonra yeniden milli takıma katılmak isteyen deneyimli oyuncu, Beşiktaş'ın ekim ve kasım aylarında oynayacağı maçlarda fark yaratarak kendisini Martinez'e ispatlamak istiyor.Başarılı orta saha, bu sezon 12 maçta 6 gol-2 asist kaydetti.