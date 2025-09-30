Geliyorum aslanım

HATAYI AFFETMEDİ SİFTAHI YAPTI

Sergen Yalçın'ın yorumcuyken büyük övgüler yağdırdığı, "Hayran kaldım. Aç adam alacaksın. Bana göre tam bir 8 numara" dediği Vaclav Cerny dün Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Wolfsburg'dan 6 milyon Euro bonservisle alınan Çek oyuncu, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Hakem pozisyonu kesmedi. Cerny topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de 3. maçında ilk kez fileleri buldu.





ÜÇLÜYÜ JOTA ÇEKTİRDİ

Bu sezon sadece Göztepe maçında 29 dakika süre alan Jota Silva, dün 55'te sakatlanan Abraham'ın yerine girdi. 26 yaşındaki Portekizli, ilk kez gol sevinci yaşadı ancak gol kendisine yazılmadı. Galibiyet üçlüsünü de o çektirdi.



ABRAHAM ŞOKU!

Beşiktaş'ın Roma'dan transferi Abraham da Cerny gibi dün bir ilki yaşadı. İngiliz forvet, Rafa Silva'nın golünde asisti yapan isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir arkadaşına gol attırdı. Ancak 55. dakikada omzundan sakatlandı. Galatasaray derbisi öncesi bu sakatlık moralleri bozarken müsabaka sonrası Sergen Yalçın sakatlıkla ilgili olarak, "Omzu çıktı. Yerine taktılar. Yarın (bugün) MR'a girecek. Haftaya oynar mı belli değil" ifadelerini kullandı. Abraham da sosyal medyasından, "Geri geleceğim" paylaşımı yaptı.



RAFA SİLVA FIRTINASI!

Kayserispor'la oynanan ve 4-0 kazanılan erteleme maçına 3 golle damga vuran Rafa Silva, dün de perdeyi açan isim oldu. Kendi başlattığı pozisyonu bitiren Portekizli yıldız, Süper Lig kariyerinin en erken (3.57) golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu, 12. resmi maçında 5 gol-2 asiste ulaştı. Rafa Silva, Beşiktaş'taki ilk sezonunu 18 gol-13 asistle tamamlamıştı.