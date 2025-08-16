Genç, agresif ve patlayıcı!

Sürpriz bir hamle yaparak Schalke 04'ün genç yeteneği Taylan Bulut'u renklerine bağlayan Beşiktaş yönetimi, 19 yaşındaki sağ beki dün İstanbul'a getirdi. 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 2006 doğumlu oyuncu ile 5 yıllık kontrat imzalanacak. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip altında tuttuğu öğrenilen futbolcuyu mercek altına aldık. İşte öne çıkan özellikleri… Hem fiziğiyle hem de oyun zekâsıyla dikkat çeken Taylan, dörtlü savunmada bek, üçlüde kanat bek veya sağ stoper olarak çok yönlülük ortaya koyuyor. 1.88 boyuyla iyi hava hâkimiyeti ve temas gücü sunuyor. Ayrıca sprint ve patlama gücüyle ön plana çıkan, iç koridoru kullanabilen bir isim. Kariyerinde 53 karşılaşmaya bek olarak çıkarken 17 mücadelede de stoper oynaması dikkat çekti.

AVRUPA'DA TAKİP ALTINDAYDI

Sakin ve baskı altında paniğe kapılmadan tercihler yapıyor. Kısa ve orta mesafe pas bağlantılarını güvenli kuran, hırslı bir futbolcu. Geriye dönüş koşularında temposu yüksek. U19 seviyesinde de 90 dakikaları çıkaran dayanıklılığı göze çarpıyor. Genç yaşta A takımda istikrar yakalayarak dikkat çekti. Almanya U17 ile Avrupa Şampiyonu olan Taylan Bulut, henüz milli takım seçimini yapmadı. Ay-Yıldızlı ekip yetkililerinin bu konuda görüşme halinde olduğu bilinen Taylan'ı; Bundesliga'dan Stuttgart, Freiburg; Avusturya'dan Salzburg kulüpleri yakın takip altında tutuyordu.

'GURURLUYUM'

TAYLAN'I İstanbul'a inişinde havalimanında Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç karşıladı. Bir grup taraftarın ilgi gösterdiği genç futbolcu, siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdiği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Kulübümüz ve taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

BU TARAFTAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

BEŞİKTAŞ, Taylan Bulut'u sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için dün 17.15 sularında İstanbul'a getirdi. Uçaktan yaptığı paylaşımda, "Yer siyah, gök beyaz, en büyük Beşiktaş" diyen 19 yaşındaki oyuncu, havaalanında ise, "Buraya geldiğim için çok gururluyum. Beşiktaş taraftarları için sonuna kadar mücadele edeceğim, her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı. Taylan'ın bugün yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılması bekleniyor. Ciddi bir yatırımla transfer edilen ve geleceği çok parlak olarak görülen Taylan Bulut'un ardından yönetimin, bir yabancı sağ bek transferi daha yapmayı planladığı gelen haberler arasında.