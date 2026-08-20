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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Ghedjemis için son bir hamle

Beşiktaş, Cezayirli için Frosinone’ye, Monaco’nun önerdiği 10+2 milyon Euro’yu direkt sundu. Kartal, transferde Fransız kulübünün önüne geçmek için çabalıyor

Ghedjemis için son bir hamle
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Beşiktaş, sağ kanada düşündüğü Fares Ghedjemis'e son bir teklif yaptı. Bu transferde Monaco ile yarışan siyah-beyazlılar, 23yaşındaki futbolcu içinFrosinone'ye Fransızkulübünün önerdiği 10+2milyon Euro'yu direktsundu ancak ilk etaptaoyuncu cephesinde geridekaldı. Yapılan görüşmede oyuncunun temsilcisi Fabrizio Ferrari, Ghedjemis'in önceliğini Monaco'ya verdiğini ve Fransa'ya transfer olmak istediğini dile getirdi. Ferrari, oyuncusunaİstanbul veBeşiktaş'ın dahaiyi bir opsiyonolduğunu iletse deson kararı Ghedjemis'invereceğini söyledi. Siyahbeyazlılar, son hamlesinin ardından Cezayirli futbolcunun seçimini beklemeye başladı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ

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Ghedjemis için son bir hamle
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