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Giriş Tarihi: 5.3.2025

G.Saray maçını yabancı yönetecek

G.Saray maçını yabancı yönetecek
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Başkan Adalı'dan satır başları şu şekilde:
TFF'NIN bugünkü yönetiminden memnunum. Hepsi arkadaşım çünkü.
G.SARAY ve F.Bahçe ile oynayacağımız derbiler mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. TFF'ye dilekçe verdik. Olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız diye düşünüyorum.
SANTRFOR ihtiyacımız, yaz sezonunda yine var. Scout ekibi tamamlanıyor, sonra da altyapıya geçeceğiz.
SOLSKJAER çok mutlu, inanılmaz pozitif. Futbolcular inanılmaz mutlu. Bunları temizle, yolla dedikleri adamlar çatır çatır oynuyor.
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G.Saray maçını yabancı yönetecek
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