G.Saray maçını yabancı yönetecek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Başkan Adalı'dan satır başları şu şekilde:bugünkü yönetiminden memnunum. Hepsi arkadaşım çünkü.ve F.Bahçe ile oynayacağımız derbiler mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. TFF'ye dilekçe verdik. Olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki G.Saray maçını yabancı hakemle oynayacağız diye düşünüyorum.ihtiyacımız, yaz sezonunda yine var. Scout ekibi tamamlanıyor, sonra da altyapıya geçeceğiz.çok mutlu, inanılmaz pozitif. Futbolcular inanılmaz mutlu. Bunları temizle, yolla dedikleri adamlar çatır çatır oynuyor.