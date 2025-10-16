Gücüne güç kattı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıklardan dolayı yüzde yüz hazır olmayan isimleri milli arada yeniden kendine getirdi.fiziksel eksikliklerini giderirken, yaşadığı sakatlık sonrası formadan uzak kalanda milli arada tam anlamıyla kendini buldu.da antrenmanlarda istekli olduğu ve bir an önce düzenli olarak sahada yer almak için hocasının gözüne girmeye çalıştığı aktarıldı. Bu oyuncular dışında Yalçın'ın üzerinde durduğu en önemli isim'dı. El Bilal Toure'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle İngiliz yıldızın eksiklerini kapatmasına odaklanılmıştı. G.Saray derbisi öncesi 4 antrenmana çıkmayan ve omuz ağrılarıyla maçta oynayan tecrübeli isim, Gençlerbirliği müsabakası öncesi tam anlamıyla hazır hale geldi.