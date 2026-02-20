Güney Kore bereketi

Beşiktaş'ın 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Genk'ten transfer ettiği Hyeongyu Oh, iki maçta hem siyah-beyazlı taraftarları mest etti hem de kendi ülkesinde büyük ses getirdi. 2-2 biten Alanyaspor maçında 1 gol atıp, bir de takımına penaltı kazandıran Oh, 3-2 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında ağları sarstı, topuk pasıyla da Orhun'a nefis bir asist yaptı. 24 yaşındaki forvetin bu performansı, Güney Kore'de geniş yankı uyandırdı. Ülke basını tarafından manşetlere taşınan Oh için Beşiktaş, bu hafta sonu özel misafirler ağırlayacak.

ÜRÜN SATIŞI YAPILACAK

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Göztepe maçına Güney Kore'den medya mensuplarının yanı sıra çok sayıda futbolseverin geleceği belirtildi. Bu durumu ekonomik anlamda değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin, oyuncuyla ilgili ürün satışından önemli bir gelir beklediği ifade edildi.