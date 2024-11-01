Güzel haber ver doktor!

Beşiktaş'ta bu hafta gözler Kasımpaşa maçı öncesi Milot Rashica ve Gabriel Paulista'ya çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlıların iki tecrübeli isminin yetiştirilmesi, teknik ekip açısından büyük önem arz ediyorKonyaspor, Lyon ve Galatasaray müsabakalarında görev alamayan 28 yaşındaki sağ kanadı Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil etmek isteyen Giovanni van Bronckhorst, talebesinin durumunu yakından takip ediyor.Ayrıca 6 Eylül'de oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Paulista da savunma açısından elzem ihtiyaçlardan. 25 gündür sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun dönüşüyle birlikte formayı geri alması ve yeniden Uduokhai ile birlikte tandemi oluşturması bekleniyor. İki isim de kadro açısından büyük öneme sahip durumda.