Hasta yatağından kalktı kahraman oldu

Beşiktaş'ı, futbolcusu Hyeon-gyu Oh'un Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ortaya koyduğu performans sevindirdi. Oh, Güney Kore'nin Çekya ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna girip, takımını galibiyete taşıyan golü attı. 25 yaşındaki forvetin müsabaka öncesinde ise hastalandığı ve ateşinin 38 dereceye yükseldiği ortaya çıktı. Oh, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Kendimi hiç iyi hissetmiyordum. 'Oynayabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler, onların sayesinde gol atabildim" dedi.

'ALÇAKGÖNÜLLÜ OLACAĞIM'

Dünya Kupası'nda forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Güney Koreli forvet, "Gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir duygu. Bu zaferde elde ettiğim olumlu ivmeyi alçakgönüllülükle sürdüreceğim" diye konuştu. Güney Kore Teknik Direktörü Myung-bo Hong ise "Oh, hazırladığımız hamlelerden birisiydi. Durumu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi. Çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.