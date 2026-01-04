Hatalarımızın farkındayız

Beşiktaş'ın dün akşam yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Sadece kendim için değil, tüm takım arkadaşlarım için konuşuyorum. Yaptığımız hataları biliyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Sonuç alamamak defansif ya da ofansif oyuncularla değil takımla alakalı" dedi. Öncelikli hedefinin bireysel başarı olmadığını dile getiren Portekizli oyuncu, "Goller atmak, asistler yapmak herkesi mutlu eder. Ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum. Kafamda koyduğum spesifik bir rakam yok ama olabildiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Takım ruhunu sahada gösterip sonuç almak zorundayız. Ancak bu şekilde daha iyiye gideriz" ifadelerini kullandı.