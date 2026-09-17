Her kulvarda en iyisini yapmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi basının karşısına geçti. Avrupa'nın zor bir yer olduğuna değinen 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Kazanma isteğimizi sürdürürsek güzel bir sonuç elde ederiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz ilk 8, olmazsa ilk 24. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorunda" diye konuştu.

MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA BİR KİMLİĞİMİZ VAR

Taraftarın oluşturduğu atmosfere parantez açan İtaliano, "Taraftar aşkla yaşıyor, bu renklere tutkuyla bağlılar. Stada ne zaman girsem tüylerim diken diken oluyor. Fikstür milli aradan sonra perşembe-pazar olacak. Haftada üç maça alışmalıyız. Herkes hazır olmalı. Gerçek Beşiktaş'ı o dönemde görmüş olacağız. Mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk. Çünkü benim için mükemmellik yoktur" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör