Her şey kafada biter

Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde takımla sadece 3 gün beraber olan Ole Gunnar Solskjaer, tercihlerinde önemli değişikliğe gitmedi. Tribünden izlediği Samsunspor maçı kadrosundan sadece Joao Mario'yu kenara çekip, Ernest Muçi'yi 11'e aldı. Beşiktaş'taki en büyük değişim ise mental açıdan oldu. Maç önü toplantısında sözlerine, "Az önce sahaya çıktım, müthiş bir atmosfer vardı. Dünyanın birçok yerinde oynadım, hocalık yaptım bu atmosfer çok özel" diyerek başlayan Norveçli hoca, "Bugün bunu daha da güzelleştirecek olan bizleriz. Her şey kafada bitiyor. Zihninizi toparlayıp, konsantrasyonunuzu sağlamalısınız" ifadelerini kullandı.

YARDIMCILARINDAN EKSTRA İSTEKTE BULUNDU

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı, "Birbirimiz için oynayıp, takım olduğumuzu göstereceğiz. Bugünden öncesini unutun, sadece geleceğe bakalım. Sizler iyi futbolcularsınız, rakipten kesinlikle çekinmeyin. Çıkın ve sahada kendinizi gösterdin" diye konuştu. Solskjaer'in bu sözleri takımı ateşledi. Beşiktaş, Athletic Bilbao karşısında tarihi bir zafer elde ederken tecrübeli çalıştırıcı da kısa sürede hem oyuncuların hem de camianın sevgi ve saygısını kazanmayı başardı. Öte yandan Solskjaer'in ekibi, siyah-beyazlı oyuncuların motivasyonunu yukarı çekmek için yardımcıları Erling Moe ve Richard Hartis'e "Saha içinde olduğu, kadar saha dışına da odaklanın" talimatı verdiği öğrenildi.



İSTANBUL'DA GEMİ BATTI!

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etmesi İspanya basınında geniş yer buldu. İşte maçla ilgili yorumlar:

MARCA: Athletic'in gemisi İstanbul'da battı. Türkler açısından bundan daha iyisi olamazdı.

MUNDO DEPORTİVO: 4-1'lik skor sahada neler yaşandığını açıklıyor.

AS: Athletic Bilbao'ya Türkiye'de kötü hesap. Teknik direktör Valverde'nin takımı, ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda.

VAVEL: Athletic Bilbao, Türkiye'de resmen battı. Valverde'nin takımında dengeler, Türk kalitesiyle bozuldu.

EL PAİS: Athletic Bilbao, Türkiye'de en kötü akşam üzerini yaşadı. Rafa Silva, Rashica ve Muçi'nin hızı, Bilbaolu defansçıları bunalttı.

EUROSPORT İSPANYA: Cennetten, Türk cehennemine...

ES.BESOCCER: Ole Gunnar Solskjaer'in adamları oldukça hırslıydı. Beşiktaş'ın agresifliği ise mükemmeldi.

EL PERİODİCO: Athletic Bilbao, İstanbul'da kaza yaptı... Milot Rashica ve Rafa Silva'nın performansları, İspanyol kulübünü altüst etti.

EL MUNDO: İki gol ve bir asistle Milot Rashica ve iki asist ve bir golle Rafa Silva, Avrupa Ligi'nde üst üste beş galibiyet serisini sona erdiren Athletic'i öfkelendirdi.

ANTENA2: Beşiktaş, sahasında Athletic'i şaşkına çevirdi. Bilbao, bu yenilgiyle Avrupa Ligi'ni birinci bitirme şansını kaçırdı.