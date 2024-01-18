Beşiktaş'ın parlayan gençleri Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'a A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgü geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret eden İtalyan çalıştırıcı, A Milli oyuncularla sohbet ederken aynı zamanda Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ile de konuştu.Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların iki gencine, "İyi gidiyorsunuz, daha da iyi olacaksınız. Herkesin gözü üzerinizde, büyük bir ilgi var size karşı.Ben de sizi takibe devam edeceğim" mesajını iletti.Özellikleson dönemde yaptığı çıkışladikkat çeken Semih'in, AvrupaŞampiyonası öncesi kadroyaaday isimlerden biri haline geldiğikaydedildi.Genç forvetde performansınıbu şekildedevam ettirerekyazın aday kadroda yer bulmayıumut ediyor.