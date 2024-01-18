Milli Takım’ın İtalyan hocası, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz’a, “Size karşı büyük bir ilgi var. Ancak bunların yerine işinize odaklanmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basmalı. Ben de sizi takibe devam edeceğim” dedi
Beşiktaş'ın parlayan gençleri Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'a A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgü geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret eden İtalyan çalıştırıcı, A Milli oyuncularla sohbet ederken aynı zamanda Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ile de konuştu.
İYİSİNİZ, DAHA DA İYİ OLACAKSINIZ
Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların iki gencine, "İyi gidiyorsunuz, daha da iyi olacaksınız. Herkesin gözü üzerinizde, büyük bir ilgi var size karşı. Ancak bunlarınyerine sahaya, işinize odaklanmalısınız,ayaklarınız yeresağlam basmalı. Ben de sizi takibe devam edeceğim" mesajını iletti.
SEMİH'İN BÜYÜK HAYALİ EURO 2024
Semih Kılıçsoy ve DemirEge Tıknaz, Vincenzo Montella'nınkendilerine gösterdiği ilgidençok mutlu oldu. Özellikleson dönemde yaptığı çıkışladikkat çeken Semih'in, AvrupaŞampiyonası öncesi kadroyaaday isimlerden biri haline geldiğikaydedildi.Genç forvetde performansınıbu şekildedevam ettirerekyazın aday kadroda yer bulmayıumut ediyor.