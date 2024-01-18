Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Herkesin gözü üzerinizde
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Herkesin gözü üzerinizde

Ogün ŞAHİNOĞLU
Herkesin gözü üzerinizde

Milli Takım’ın İtalyan hocası, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz’a, “Size karşı büyük bir ilgi var. Ancak bunların yerine işinize odaklanmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basmalı. Ben de sizi takibe devam edeceğim” dedi

Beşiktaş'ın parlayan gençleri Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'a A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgü geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ziyaret eden İtalyan çalıştırıcı, A Milli oyuncularla sohbet ederken aynı zamanda Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ile de konuştu.

İYİSİNİZ, DAHA DA İYİ OLACAKSINIZ
Tecrübeli hoca, siyah-beyazlıların iki gencine, "İyi gidiyorsunuz, daha da iyi olacaksınız. Herkesin gözü üzerinizde, büyük bir ilgi var size karşı. Ancak bunların yerine sahaya, işinize odaklanmalısınız, ayaklarınız yere sağlam basmalı. Ben de sizi takibe devam edeceğim" mesajını iletti.

SEMİH'İN BÜYÜK HAYALİ EURO 2024
Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, Vincenzo Montella'nın kendilerine gösterdiği ilgiden çok mutlu oldu. Özellikle son dönemde yaptığı çıkışla dikkat çeken Semih'in, Avrupa Şampiyonası öncesi kadroya aday isimlerden biri haline geldiği kaydedildi. Genç forvet de performansını bu şekilde devam ettirerek yazın aday kadroda yer bulmayı umut ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber'e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'dan İBB emekçilerine müjde: 1 Nisan'ı bekleyin!
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu! Yeni bir dönem başlatacak
Son dakika: Fenerbahçe Adanaspor’u 6 golle geçti! Kanarya son 16 turunda...
Katil İsrail'den yalan rekoru: Makineye bağlansalar elektrik şebekesi çökerdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkesin gözü üzerinizde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA