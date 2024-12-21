Heyecan gruplarda yaşanacak

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme maçlarının ardından grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki heyecan, kulüp yetkililerinin katılımıyla düzenlendi. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe
'nin de bulunduğu kura, Şampiyonlar Ligi'nde kullanılan Swiss Sistem'e (İsviçre Sistemi) uyarlanarak yapıldı.
İLK MAÇLAR 7-8-9 OCAK'TA OYNANACAK
Mücadele edecek 24 ekip, kurada 8'er takımlı 3 torbada yer aldı. Her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar kulüp, 4 gruba dağıldı. Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple toplam 3 maç oynayacak.
İlk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. İlk karşılaşmalar 7-8-9 Ocak,
ikinci maçlar 4-5-6 Şubat
ve üçüncü müsabakalar 25-26- 27 Şubat
tarihlerinde oynanacak. Çeyrek ve yarı finaller Nisan'da, final ise 14 Mayıs 2025'te yapılacak. Tüm maçlar, A Spor
farkıyla canlı olarak ekranlarda olacak.
TURKUVAZ MEDYA GELİRLERİ 3 KAT ARTIRDI
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya, sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Gelirlerde yükselme olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Bu sene Turkuvaz Medya gelirlerde 3 katı artırım sağladı. Bence makul seviyeye ulaştı. İnşallah bundan sonra kulüplerimiz için gelir artırıcı daha iyi formülleri entegre ederiz"
dedi.