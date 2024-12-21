Heyecan gruplarda yaşanacak

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme maçlarının ardından grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki heyecan, kulüp yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.'nin de bulunduğu kura,Mücadele edecek 24 ekip, kurada 8'er takımlı 3 torbada yer aldı. Her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar kulüp, 4 gruba dağıldı.İlk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. İlk karşılaşmalarikinci maçlarve üçüncü müsabakalartarihlerinde oynanacak. Çeyrek ve yarı finaller Nisan'da, final ise 14 Mayıs 2025'te yapılacak. Tüm maçlar,farkıyla canlı olarak ekranlarda olacak.TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya, sunduğu katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Gelirlerde yükselme olduğunu vurgulayan Otyakmaz,dedi.