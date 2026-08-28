Hiç önemli değil

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Giriş Tarihi: 28.08.2026

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İtaliano, mağlubiyetin önemli olmadığını belirtirken “Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, bu nedenle mutluyuz” ifadelerini kullandı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, İlk maçın 3-0 kazanılması nedeniyle takımın mental açıdan yüzde yüz hazır olmadan sahaya çıktığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Buna rağmen istekliydik. Hedefimize ulaştık. Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, bu nedenle mutluyuz. Ancak daha iyi performans göstermeliydik. Tempomuz çok düşüktü. Gol yediğimiz için üzgünüm. Ancak bir yandan da mutluyum... Avrupa'dayız, gruplardayız. Önümüzdeki karşılaşmalarabakmalıyız. Aslında bu maçın analizini bile yapmaya gerek yok. Vlahovic ve Trossardhazırlık süreci geçirmedi. Onlarda yavaş yavaşritim kazanacak. Bugünü (Dün) yok saymalıyız herkes için. Süper Lig de devam ediyor. Orada daha farklı performans göstereceğiz. Konsantrasyon seviyemiz de çok daha farklı olacak" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #SÜPER LİG #BEŞİKTAŞ

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