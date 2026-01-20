İki oyuncu yolda

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. "Oyunun en önemli tarafı, oyuncunun direğin önünde eliyle kornere attığı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesiydi" diyen Yalçın, "Kablolarda sorun var herhalde.Bu kadar kötü maç yöneten hakemlerle nasıl maç oynayacağız" ifadelerini kullandı. Transferle ilgili de konuşan tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Kadromuz kısıtlı değil. Çok ciddi rakamlarla teklif yaptığımız oyuncular var. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. En geç perşembe-cuma gelme ihtimalleri yüksek. Merkez orta saha ve kenar bakıyoruz" dedi. Taraftarın istifa tezahüratlarıyla ilgili de "Birlik olmak zorundayız. Bu işin altından ancak böyle kalkarız. Acı çekeceğiz, sıkıntı yaşayacağız ama sonunda düzlüğe çıkacağız.Takım 85. dakikada savaşırken taraftarını arkasında görmek istiyor. Bu mücadeleyi taraftarla vermek gerekiyor.Biraz zaman lazım. Zaman verilirse bir şeyler yapmayı deneyeceğiz."