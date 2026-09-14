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Giriş Tarihi: 14.09.2026

İlhan parlıyor!

İlhan parlıyor!
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 takımı Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, performansıyla dikkat çekiyor. 20 yaşındaki genç oyuncu siyah-beyazlılarda bugüne dek oynadığı maçlarda büyük beğeni topladı. 11 maçta 558 dakika sahada kalan İlhan, 2 gol, 1 asistle yoluna devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun da yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri haline gelen genç kanat, geleceğe yönelik siyah-beyazlı futbolseverleri umutlandırıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İlhan parlıyor!
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